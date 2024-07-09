Эксперт по биометрии раскрыл, ждать ли в РФ повторения сюжета «Терминатора» Замглавы ЦБТ: России еще долго ждать восстания машин

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Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

России еще достаточно долго жить до восстания машин, заявил замгендиректора Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы Дмитрий Тер-Степанов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на выставке ИННОПРОМ-2024. Он объяснил, что в учреждении рассчитывают, что при развитии искусственного интеллекта разработчики будут руководствоваться некоторыми этическими ограничениями.

До восстания машин нам еще достаточно долго жить. Если мы говорим про практическое применение [искусственного интеллекта] в промышленности, то, конечно, восстанием машин с этими технологиями даже и не пахнет. Как дальше будет развиваться искусственный интеллект... В этом смысле мы рассчитываем, что разработчики будут руководствоваться не только техническими возможностями, но и этическими ограничениями, — отметил Тер-Степанов.

Говоря об ограничениях со стороны государства, он отметил, что Единая биометрическая система сама по себе является механизмом ограничения. Эксперт объяснил, что до определенного времени распознавание лиц не контролировалось, а людей снимали без согласия. Теперь же система используется только в отношении тех граждан, которые дали на это свое разрешение и внесли свои данные.

Основатель компании «Нейросети» предприниматель Сергей Курьян тем временем заявил, что утверждение о сокращении рабочих мест в мире из-за развития искусственного интеллекта является мифом. По его словам, любые технологии значительно упрощают жизнь человека и приводят к появлению новых профессий.