Эксперт опроверг слух, что плавленый сыр делают из отходов

https://static.news.ru/photo/5e399f24-ee7e-11ea-b92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Специалист молочного рынка, председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко опроверг популярное мнение, что плавленый сыр делают из отходов от обычных сыров.

Он сообщил, что люди часто считают, что плавленый сыр делают из низкокачественного сырья. Такое мнение могло возникнуть из-за того, что сыр теряет вкус при плавлении, поэтому людям может казаться, что плавленый сыр хуже по качеству, пояснил эксперт.

Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе, — привели слова эксперта на портале радио Sputnik.

Андрей Даниленко добавил, что некачественного плавленого сыра в магазине почти нет. Однако можно встретить продукты, которые имитируют плавленый сыр. В их составе нет молока, зато могут быть растительные жиры.

Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100-процентный молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло, — процитировали специалиста на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты назвали опасные добавки, которые производители добавляют в сыр. Их дозировка предусмотрена регламентом, но в совокупности они могут нанести серьёзный вред организму. Отмечается, что сыр должен в основном состоять из молока, закваски и соли, но производители могут добавлять в сыр селитру — нитрат натрия, пищевой краситель Е-160Б (аннато), антибиотики и ферроцианид калия.