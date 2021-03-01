Эксперт оценил возможность украинского сценария в российской энергетике

https://static.news.ru/photo/4c15c1d4-7b18-11eb-9dc5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность возникновения в российской энергосистеме серьёзных аварий, которые могли бы привести к масштабным отключениям, как на Украине, является маловероятной, заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

В интервью РИА Новости Сасим отметил , что российская энергосистема выглядит более весомо.

Кроме того, мы можем коллегам помогать в их сложной ситуации с помощью экспорта нашей электрической энергии, у нас уже развитие единого рынка идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны, — сказал эксперт.

На Украине в результате аварий 2–3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. Это привело к дефициту электроэнергии в центральных регионах страны. Пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила о критической ситуации с запасами угля на ТЭС страны, что грозит повлечь за собой общесистемную аварию и, соответственно, график аварийного отключения света.

В свою очередь НЭК «Укрэнерго» сообщила, что запасов угля на ТЭС Украины на 43% меньше, чем того требует минимальная необходимость.

При этом с начала февраля, по данным «Укрэнерго», страна возобновила в тестовом режиме импорт электричества из РФ. Так, после означенных аварий 2–3 февраля «Интер РАО» увеличила поставки электроэнергии в соседнюю страну более чем в два раза. Это происходит в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Об этом писал NEWS.ru.