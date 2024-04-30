Эксперт оценил готовность России к провокациям ВСУ на праздники Марочко: ВС России готовы к возможным провокациям ВСУ на майские праздники

Фото: МО РФ

ВС России готовы к потенциальным провокациям Вооруженных сил Украины, которые могут активироваться на майские праздники, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. При этом он выразил уверенность, что со стороны ВСУ «однозначно» будут предприняты какие-то действия.

Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то, естественно, мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева, — подчеркнул эксперт.

Марочко обратил внимание, что начиная с 2014 года на все большие праздники ВСУ совершают какие-либо диверсии, провокации и теракты. По его словам, такая тенденция сохранялась 10 лет и этот год не станет исключением.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могут ударить по Крымскому мосту 40 ракетами. Он допустил, что удар попытаются нанести 7 мая — в день инаугурации президента РФ Владимира Путина.

По мнению эксперта, новая попытка атаки на Крымский мост будет состоять из двух фаз. Первая может заключаться в запуске до 100 беспилотников различного типа. Таким образом ВСУ попробуют отвлечь и перегрузить силы ПВО, отметил Матвийчук. Второй фазой станет удар ракетами ATACMS и Storm Shadow.