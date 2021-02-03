Эксперт объяснила, как получить льготы на капремонт в Москве

https://static.news.ru/photo/63ae53ae-29ee-11eb-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Наличие льгот на жилищные услуги позволит собственникам квартир в Москве вполовину или полностью сократить затраты на оплату взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает начальник управления "Абонентская служба" Фонда капремонта Москвы (ФКР) Ксения Коноплёва.

В беседе с РИА Недвижимость эксперт сообщила , что в программе соцподдержки по оплате взносов на капремонт могут участвовать многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и участники войны, пожилые неработающие граждане, которые живут одни или в семье, состоящей только из пенсионеров. Полный перечень категорий представлен на сайте Фонда капремонта Москвы.

В зависимости от своей категории заявитель может получить 50% или 100% скидку на оплату ежемесячного взноса в рамках социальной нормы площади, - отметила Коноплева.

Заявления на льготы можно подать в центрах "Мои документы и районных отделениях ГЦЖС или на сайте мэра столицы.

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