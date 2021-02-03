Эксперт объяснила, как получить льготы на капремонт в Москве

Наличие льгот на жилищные услуги позволит собственникам квартир в Москве вполовину или полностью сократить затраты на оплату взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает начальник управления "Абонентская служба" Фонда капремонта Москвы (ФКР) Ксения Коноплёва.
В беседе с РИА Недвижимость эксперт
В зависимости от своей категории заявитель может получить 50% или 100% скидку на оплату ежемесячного взноса в рамках социальной нормы площади, - отметила Коноплева.
Заявления на льготы можно подать в центрах "Мои документы и районных отделениях ГЦЖС или на сайте мэра столицы.
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