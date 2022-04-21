Эксперт назвал преимущества Набиуллиной на посту главы Банка России

Отправлять в отставку главу Банка России Эльвиру Набиуллину сейчас нельзя, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Он напомнил, что при ней впервые за всю историю была выстроена эффективная координация ЦБ и Минфина РФ. Также, по его словам, Набиуллина хорошо показала себя во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19, и продолжает эффективно действовать сейчас.

Особенно хорошо она показала себя во время коронавирусного кризиса, который прошёл достаточно легко, ну и недавние действия, которые были во время обвала, после первых дней прострации последовали очень профессиональные действия. ЦБ как минимум стабилизировал валютный и долговой рынок, поверьте, всё могло быть намного хуже, — сказал Голубовский.

Ещё одним аргументом за Набиуллину в качестве главы регулятора эксперт назвал её право подписи во всех международных финансовых учреждениях. При этом он выразил сомнение, что новому председателю Центробанка мировое финансовое сообщество предоставит такую возможность.

Если сейчас её отправят в отставку, то новому главе ЦБ сейчас это дело (право подписи. — NEWS.ru) не переоформят, так как на сегодняшний день везде встаёт вопрос об исключении России из МВФ и других подобных организаций. Поверьте, это очень важный момент, потому что ЦБ сейчас продолжает взаимодействие с огромным количеством международных организаций, — подчеркнул Голубовский.

21 апреля Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной председателем Банка России на новый срок. В марте её кандидатура была внесена на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.