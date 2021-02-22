Эксперт объяснил, почему Пашинян раскритиковал «Искандеры»

https://static.news.ru/photo/263c531e-7682-11eb-b5f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России «Искандеров». Эксперт назвал заявление политически мотивированным и отметил непрофессионализм армянской армии.

Главная причина в том, что Армения не смогла их успешно применить — низкий профессионализм армянских военнослужащих. Армия, где 10 тысяч дезертиров было за полтора месяца войны, такая армия не может применять оружие высокоточное, она может только тактически, непрерывно отступать. Поэтому уровень профессиональной подготовки крайне низкий, — заявил Коротченко.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что депутат Госдумы обвинил Пашиняна во лжи после его слов об «Искандерах».