Эксперт назвал выдумкой полёт БПЛА США над Крымом

https://static.news.ru/photo/063fe9ac-a4dd-11eb-8ce0-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения СМИ о полёте американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk в закрытом воздушном пространстве над Крымом являются дезинформацией. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков, сообщает интернет-издание INFOSMI.

По его мнению, дрон США не мог безнаказанно находиться в закрытой зоне и непременно был бы атакован российскими ПВО при пересечении её границы. Американские военные вряд ли дали бы России законный повод сбить их беспилотник, а также возможность изучить его «секретную начинку».

Кроме того, стоимость Global Hawk составляет $140 млн. Он слишком дорог, чтобы дразнить ПВЛ РФ, предполагает эксперт.

Ранее сообщалось, что 21 апреля Global Hawk вылетел с авиабазы на Сицилии и пролетел вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, а также вдоль берегов Краснодарского края. При этом российскими властями с 20 по 24 апреля введены ограничения на полёты в регионе на высоте до 19 тысяч метров.