Эксперт назвал причины обстрелов российских регионов со стороны Украины

Попадания украинских снарядов на территорию российских регионов могут быть как целенаправленными, так и случайными, рассказал «Радио 1» подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, с точки зрения российского законодательства это является террористической атакой, поскольку Россия не находится с Украиной в состоянии войны, объявлена она не была.

Как я понимаю, украинцы это считают ответными мерами. И эти ответные меры, наверное, будут направлены против объектов инфраструктуры, которые помогают российским войскам выполнять задачи спецоперации на Украине. Это снабжение, техника, люди, нефтехранилища, дороги и мосты, — сказал эксперт.

Филатов выразил надежду, что такие обстрелы не будут направлены против гражданских лиц. Он также предупредил, что велика вероятность случайного попадания ракеты или снаряда и в дальнейшем, так как вблизи границы идут боевые действия. Он объяснил это тем, что украинские войска часто используют не высокоточное оружие, а старое и даже просроченное.

Как сообщалось, 1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке. О погибших в результате нападения не сообщалось. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.