Эксперт оценил влияние нового пакета санкций на ОПК России Эксперт Шостак назвал незначительным влияние нового пакета санкций на ОПК России

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Вряд ли новый пакет санкций Запада окажет сколько-нибудь существенное влияние на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), заявил ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Для многих предприятий это не первые запретительные меры и последствия явно будут незначительными, уточнил финансист.

Фигуранты списка давно живут и оперируют в новой реальности, поставки наиболее чувствительных и дефицитных компонентов они получают из других источников, пояснил эксперт. Кайл Шостак также скептически отнесся к запретительным мерам в отношении «Совкомфлота».

Также вряд ли ощутят на себе дополнительные санкционные меры отдельные суда «Совкомфлота», так как вся компания уже давно ведет деятельность под санкциями, а ее флот используется для перевозки российской нефти и газа в дружественные страны Азии и Африки. Вряд ли <...> перечень отдельных судов способен будет повлиять на желание или нежелание контрагентов работать с компанией в целом, — отметил эксперт.

Шостак предположил, что наиболее проблематичными рестрикции станут для некоторых финансовых организаций. Но, по его мнению, доступ к системе платежей SWIFT потеряют лишь несколько банков из списка. По словам инвестора, влияние санкций на компании — посредников из третьих стран не будет продолжительным, их место быстро займут другие. Тем более, что санкционированные китайские производители не прекратят партнерство с Россией, уточнил он.

Кайл Шостак назвал предыдущий пакет санкций разнонаправленным, и, как следствие, неравнозначным по степени воздействия. Он пояснил, что это была мозаика заготовок, создающая ощущение законченности, но не дотягивающая до этого уровня.

В беседе с NEWS.ru экономист Михаил Беляев ранее заявил, что санкции в отношении России нежизнеспособны и не будут работать, они перестали быть интересными после третьего пакета. По его оценке, Евросоюз лишь уточняет детали рестрикций, однако от этого они не становятся жизнеспособными.