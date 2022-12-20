Эксперт назвал характеристики и назначение уникальной боеголовки «Авангард» Эксперт Леонков: боеголовка комплекса «Авангард» способна уничтожать столицы и неуязвима для ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Ракетный комплекс «Авангард» является уникальным, поскольку его боеголовка способна маневрировать на протяжении всего полета и гарантированно поразит цель, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что снаряд развивает скорость 33 тысячи км/ч и неуязвима для систем противовоздушной обороны.

Говоря об Авангарде, вы имеете дело с боевым планирующим блоком мегатонного класса. Уникальность этого комплекса в том, что боеголовка маневрирует на протяжении всего полета и гарантированно поражает цель, при этом скорость ее полета составляет 33 тысячи км/ч, — сказал он.

Собеседник отметил, что в войска поступили порядка 40 боевых блоков, что является гарантированным уничтожением 40 стратегических объектов. В их число могут войти как Генштабы, так и столицы городов и «вообще все что угодно».

По словам эксперта, преимуществом блока является неуязвимость к современным системам ПВО, поскольку снаряд постоянно маневрирует, а не летит по баллистической траектории.

Также данный блок не может засечь и уничтожить вражеская ПВО, так как он постоянно маневрирует, а не летит по баллистической траектории. И именно поэтому, на данной модели не устанавливаются «обманки», это фальшивые, имитирующие боеголовку, блоки отвлечения, — подчеркнул он.

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в пяти соединениях РВСН идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По его словам, уже переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске.