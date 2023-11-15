Эксперт назвал главные недостатки боевых робопсов Эксперт Леонков: боевые робопсы неспособны долго автономно работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботизированный комплекс М-81 («Робопес»), вооруженный гранатометом

Применение на фронте роботов-псов возможно, хотя их функционал сильно ограничен из-за множества недостатков, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Одним из них является короткий срок автономный работы без вмешательства человека. Эксперт уточнил, что робот пока не в состоянии самостоятельно производить перезарядку прикрепленного к нему пулемета.

Леонков считает, что для использования таких машин важнейшую роль играет аккумулятор, который будет обеспечивать жизнеспособность роботизированной машины длительное время. Вместе с тем, он усомнился, способен ли такой робот продолжить функционирование, если в него влетит осколок от разорвавшегося рядом снаряда. Несмотря на возникающие вопросы, эксперт считает, что в этих машинах есть «много чего интересного».

Без человека они долго автономного работать не смогут. Вот в чем проблема. Например, такой робопес таскает на себе пулемет. У него есть определенный боекомплект. Он его израсходовал. А что дальше? <...> A как эта система выживет, если у нее что-то будет повреждено осколком? <...> Все это говорит о том, что применение таких систем будет пока крайне ограничено, — считает военэксперт.

Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке российские ученые представили умеющего реагировать на флирт андроида Алекса. Там же участники форума смогли познакомиться с робопсом, способным распознавать лица и следовать за человеком, а также пообщаться с роботом-учителем Адамом, который обучен вести диалог и может выражать эмоции.