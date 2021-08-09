Эксперт назвал цель создания новых научных центров в Сибири

Развитие городов Сибири даст России возможность создать крупные научные базы и реализовать серьёзные проекты. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ. рссказал федеральный эксперт по развитию территорий Илья Заливухин.

Люди живут вокруг инфраструктуры, она является основным фундаментом... Регионам эта идея может дать многое: средства на разработку и реализацию инфраструктурных проектов — то, что и нужно городу, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание не уже существующие в регионе населённые пункты, поскольку они проектировались и строились в удобных местах, имеют определённое культурное наследие.

Эту территорию нужно модернизировать. Посмотреть, где можно сделать реконструкцию наших городов, — пояснил Заливухин.

По его мнению, таким образом промышленные центры плчат шанс дорасти до городов-миллионников и полчить «столичные функции», в частности — увеличить рабочие места. а заработанные средства направлять на реализацию новых проектов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал построить пять-шесть крупных городов в Сибири с населением около 500 тысяч человек и задать им отраслевое направление.