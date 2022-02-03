Эксперимент по маркировке электронных сигарет начнётся в России

Постановление о проведении в России эксперимента по маркировке электронных сигарет и картриджей для них подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект стартует 15 февраля 2022 года и продлится по 28 февраля 2023 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство Российской Федерации постановляет... провести с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина, — говорится в документе.

Обеспечивать выполнение эксперимента назначены Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минфифры, ФНС, ФТС и другие.

Эксперимент ранее предложили провести в Минпромторге. Он будет носить добровольный характер. На период проведения участники получат на безвозмездной основе специальное оборудование.

В 2024 году в России для снижения доли нелегальной продукции планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время уже маркируются меховые изделия, табачная продукция, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, молочные продукты и часть изделий лёгкой промышленности.

Ранее сообщалось, что в России разработают перечень продуктов, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Этим займутся Минсельхоз, Минпромторг и ФАС.