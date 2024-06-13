Экс-зампред правительства РФ потерял 13 млн рублей из-за статьи о себе Baza: мошенники украли у экс-зампреда правительства РФ Илюшина 12,9 млн рублей

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Виктор Илюшин

Мошенники украли у бывшего заместителя председателя правительства России Виктора Илюшина почти 13 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что ему предложили доступ к приложению, которое позволило бы ему отредактировать информацию в «Википедии» о себе.

По данным канала, 7 июня Илюшину позвонили аферисты, представившиеся администраторами «Википедии», и убедили его установить программу, которая якобы поможет подкорректировать информацию в статье на сайте. В итоге мошенники получили доступ к банковскому счету экс-зампреда правительства, с которого за несколько дней вывели 12,9 млн рублей.

В конце концов Илюшин узнал об этом и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у жительницы Москвы 50 млн рублей. Отмечалось, что жертва аферистов отдала все сбережения, а также продала облигации и автомобиль.

Житель Чебоксар ранее лишился 360 тысяч рублей после того, как познакомился с девушкой на сайте интернет-знакомств. Мошенница предложила мужчине посетить квест под названием «Ограбление века» и оставила ссылку на фишинговый сайт по покупке билетов. Он ввел данные своей банковской карты, после чего с баланса пропали 360 тысяч рублей. После этого девушка на связь не выходила. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы.