Экс-замминистра финансов РФ Алексашенко объявлен в розыск: за что, кто он МВД РФ объявило в розыск экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сергей Алексашенко

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск экс-заместителя министра финансов и первого заместителя председателя Центробанка РФ Сергея Алексашенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из соответствующей базы данных ведомства. Что об этом известно?

Кто такой Сергей Алексашенко

Российский экономист, финансист Сергей Алексашенко родился 23 декабря 1959 года в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области. В 1986 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. В 1986–1989 годах работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР. С мая 1993 по март 1995 года занимал должность заместителя министра финансов РФ. С декабря 1995 по сентябрь 1998 года Алексашенко был первым заместителем председателя Центрального банка РФ. В сентябре 1998 года ушел в отставку. С декабря 2008-го был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ.

Также известно, что в 2014 году Алексашенко уехал в США на работу в Университет Джорджтауна. В 2017 году СМИ сообщали о заведении дела в отношении экономиста по статье о контрабанде культурных ценностей. Предполагалось, что он пытался вывезти из страны ордена времен СССР.

Почему Алексашенко могли объявить в розыск

15 ноября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру России с инициативой проверить деятельность Сергея Алексашенко. По его словам, американский университет во главе с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом при участии Сергея Гуриева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Сергея Алексашенко генерировал санкции против Москвы, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.

«Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — сообщается в Telegram-канале комиссии.

Когда Алексашенко был признан иноагентом

Минюст России включил Алексашенко в реестр иноагентов 16 июня. По данным ведомства, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях российской власти.

«С. В. Алексашенко принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

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