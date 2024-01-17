Экс-участница шоу «Пацанки» отправилась в колонию за нападение Mash: экс-участницу «Пацанок» Тихую отправили в колонию за избиение прохожей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что бывшую участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую отправили в колонию за избиение прохожей. По данным канала, девушка осуждена на 1,3 года.

Как пишет канал, инцидент произошел осенью 2022 года — тогда 28-летняя экс-участница шоу жестоко избила на остановке незнакомую девушку. По информации Mash, в больнице у пострадавшей зафиксировали перелом глазницы со смещением и закрытую черепно-мозговую травму, после чего мать избитой написала заявление в полицию. Судебный процесс длился больше года.

Канал сообщает, что судьи приговорили Тихую к 1,3 года лишения свободы, но Анна просила смягчить наказание, так как она одна воспитывает девятилетнюю дочь. По данным Mash, из-за предыдущей судимости девушки за умышленное причинение вреда здоровью и убийство, суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 15 месяцев.

Ранее финалистка четвертого сезона социального реалити-шоу «Пацанки» Яна Цветкова обратилась в полицию с ложным сообщением о попытке изнасилования. По данным канала, она позвонила в дежурную часть, будучи пьяной.