Экс-топ-менеджер Ростеха предстала перед судом по делу о взятке Экс-топ-менеджер Ростеха Лалетина предстала перед столичным судом по делу о взятке

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Хамовснический суд столицы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации ТАСС, очередное заседание по делу намечено на 17 августа.

В Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Лалетиной, обвиняемой в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следующее заседание по делу назначено на 15:00 мск, 17 августа, — сообщили в суде.

По данным газеты «Коммерсант», юристу вменяют в вину ежемесячное получение откатов в размере 6 млн рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова, Мужчина дал признательные показания, а его явка с повинной помогла избежать уголовного преследования. Как сообщает издание, Лалетина получала взятки с февраля 2018 года по апрель 2019 года.

Суд выбрал для подозреваемой меру пресечения в качестве заключения под стражу. Эта мера была изменена с домашнего ареста более года назад.

Ранее Алла Лалетина работала в компании СИБУР. В ноябре 2013 года ее назначили на должность начальника правового управления госкорпорации «Ростех». С июля 2014 года она заняла должность начальника корпоративно-правового департамента, с октября 2015 стала директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению корпорации.

Как сообщил адвокат подозреваемой, женщина свою вину в совершении преступления не признаёт.

Ранее сообщалось, что бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов был задержан сотрудниками ФСБ. Он получил взятку в особо крупном размере.

Также стало известно, что Московский городской суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Сообщается, что парламентарий уже лишён депутатской неприкосновенности. Также Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определённые должности три года.