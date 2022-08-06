Хамовснический суд столицы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации ТАСС, очередное заседание по делу намечено на 17 августа.
В Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Лалетиной, обвиняемой в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следующее заседание по делу назначено на 15:00 мск, 17 августа, — сообщили в суде.
По данным газеты «Коммерсант», юристу вменяют в вину ежемесячное получение откатов в размере 6 млн рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова, Мужчина дал признательные показания, а его явка с повинной помогла избежать уголовного преследования. Как сообщает издание, Лалетина получала взятки с февраля 2018 года по апрель 2019 года.
Суд выбрал для подозреваемой меру пресечения в качестве заключения под стражу. Эта мера была изменена с домашнего ареста более года назад.
Ранее Алла Лалетина работала в компании СИБУР. В ноябре 2013 года ее назначили на должность начальника правового управления госкорпорации «Ростех». С июля 2014 года она заняла должность начальника корпоративно-правового департамента, с октября 2015 стала директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению корпорации.
Как сообщил адвокат подозреваемой, женщина свою вину в совершении преступления не признаёт.
Ранее сообщалось, что бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов был задержан сотрудниками ФСБ. Он получил взятку в особо крупном размере.
Также стало известно, что Московский городской суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Сообщается, что парламентарий уже лишён депутатской неприкосновенности. Также Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определённые должности три года.