Экс-спецназовец допустил применение ядерного оружия этим летом Экс-спецназовец Арутюнов допустил применение ТЯО в зоне СВО этим летом

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Этим летом в зоне спецоперации на Украине может произойти новый виток эскалации конфликта, последствиями которого может стать применение тактического ядерного оружия, такое предположение озвучил в эфире программы «333» экс-боец российского спецназа Александр Арутюнов. По его словам, для этого существуют несколько предпосылок, одной из которых является одобрение Западом ударов ВСУ натовским оружием вглубь России.

На мой взгляд, либо в течение лета конфликт остановят по линии разграничения, либо нас ждет очередной виток эскалации. И скорее всего, в этом витке эскалации будет участвовать тактическое ядерное оружие, — сказал он.

Арутюнов также заявил, что Польша может начать применять свои системы ПВО против российских средств поражения. По его словам, это случится, когда Польша войдет на Украину, и, убежден экс-силовик, такое решение польское руководство примет при очень плохой ситуации на Украине.

Другим витком эскалации может стать появление Французского иностранного легиона в зоне спецоперации. Он считает, что на данном этапе конфликта это маловероятно. Арутюнов считает, что французы вместо отправки военных разместили на Украине инструкторов, поскольку переоценили свои силы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.