Экс-сенатор сообщил об открытии мемориала в честь Афганской войны и СВО Экс-сенатор Клинцевич — для NEWS.ru: память о погибших увековечим на Смоленщине

Фото: council.gov.ru

Франц Клинцевич

В Смоленской области почти все готово к открытию мемориала в память о советских воинах-интернационалистах, погибших во время Афганской войны, рассказал NEWS.ru лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич. По его словам, торжественное открытие мемориала намечено на 15 февраля 2024 года, в этот день исполнится 35 лет выводу советских войск из Афганистана.

Наш комплекс будет состоять из православного храма, мемориала и музея Афганской войны. Он находится в деревне Рыбки, неподалеку от российско-белорусской границы. Мы публично укажем одним списком фамилии 14 тысяч 900 погибших советских военных в Афганистане, в алфавитном порядке. Эти фамилии мы получили в министерстве обороны России, — рассказал Клинцевич.

Как добавил экс-сенатор, неподалеку от афганского мемориала запланировано возведение комплекса, посвященного проведению специальной военной операции на Украине.

Нам выделили 5 гектаров. Мы хотим здесь поставить разбитую на полях сражений военную технику НАТО. Пусть люди видят, как наши военные уничтожают хваленное западное вооружение, — уточнил Клинцевич.

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