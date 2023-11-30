Экс-сенатор озвучил последствия исключения России из совета ОЗХО Экс-сенатор Клинцевич: исключение России из совета ОЗХО ничего не значит

Фото: council.gov.ru

Франц Клинцевич

Лишение России места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является очередной попыткой изолировать РФ и полной деградацией здравого смысла, заявил в беседе с «360» бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. При этом, по его словам, для России сам факт исключения ничего не значит.

Для нас это ничего не значит, потому что нам все равно ничего не давали ни сделать, ни сказать, но мы потеряли официальное место, где могли публично давать оценку тем или иным моментам, — отметил эксперт.

Он напомнил, что Россия, следуя международным договоренностям, еще в 2017 году уничтожила свой арсенал химоружия, в то время как США к выполнению договора так и не приступили, ссылаясь на нехватку средств. При этом на финансирование украинского конфликта деньги у них нашлись, как и на подготовку в феврале 2022 года дронов для распространения биооружия на территории России, подчеркнул Клинцевич.

Это, конечно, очень печально и плохо. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы об этом говорим открыто. Рано или поздно всему мировому сообществу, в том числе и находящемуся в вассальном положении перед Соединенными Штатами, будет стыдно, что они наделают, — выразил уверенность экс-сенатор.

ОЗХО была создана в 1997 году, ее главной задачей является контроль за соблюдением запрета на использование боевых отравляющих веществ и ликвидации их запасов. 29 ноября 2023 года Россия лишилась места в исполнительном совете организации, набрав 65 голосов при необходимом минимуме в 66. Это произошло через несколько дней после того, как глава российской делегации Кирилл Лысогорский заявил на сессии ОЗХО, что у РФ есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов.