Экс-сенатор объяснил, почему срок службы в армии должен увеличиться Экс-сенатор Клинцевич: двухлетний срок службы в армии повысит ее боеспособность

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Срок службы в армии однозначно необходимо увеличить с одного года до двух лет, заявил в беседе с «Царьградом» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, эта мера необходима для повышения боеспособности Вооруженных сил и позволит обеспечить высокий уровень обороноспособности страны.

Длительное время существует мнение по поводу маленькой, но компактной профессиональной армии, которое было навязано извне России. Мы стали заложниками этой ситуации, чуть не потеряв Россию. И то, что сегодня происходит — это самое серьезное доказательство всех этих моментов, — заявил экс-сенатор.

Он подчеркнул, что переход на двухлетнюю службу обеспечит серьезную поддержку обороны и безопасности России в условиях практически прямой конфронтации с военным блоком НАТО.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что увеличение срока армейской службы России поможет создать создать мощную и хорошо обученную армию в условиях серьезной военно-политической обстановки. По его словам, первые полгода бойцы должны обучаться в специальных частях, а остальные 18 месяцев должны находиться непосредственно в войсках. При этом глава думского профильного Андрей Картаполов отметил, что на сегодня нет необходимости в увеличении срока службы в армии до двух лет.