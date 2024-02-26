Экс-разведчик США рассказал, за кем «охотится» Россия в зоне СВО Скотт Риттер: ВС РФ успешно уничтожают операторов БПЛА ВСУ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Скотт Риттер

Поначалу ВСУ доставляли российской армии определенные хлопоты, эффективно используя в зоне СВО беспилотную авиацию, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США, военный аналитик Скотт Риттер. Однако российская армия лишила украинцев этого преимущества, когда начала прицельно уничтожать операторов дронов, отметил он. Военнослужащие РФ быстро адаптировались к ситуации и принялись выцеливать как одиночных дроноводов, так и целые отряды операторов БПЛА, уточнил эксперт.

Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей. Сейчас украинцы не могут проводить эффективные операции с дронами, — пояснил аналитик.

По словам Риттера, именно поэтому украинцы начали активно просить на Западе какое-нибудь «чудо-оружие». Но даже если его дадут Киеву и, гипотетически, украинцы сумеют им воспользоваться, через неделю ВС РФ его найдут и уничтожат, выразил уверенность разведчик в отставке.

Американский военный эксперт Марк Слебода ранее объяснил, почему FPV-дроны украинской армии никогда не смогут полноценно заменить артиллерию. ВС России глушат их господствующими системами радиоэлектронной борьбы, отметил эксперт. Помимо этого, у FPV-дронов нет дальности, которой обладает артиллерия, соответствующей мощной начинки и проникающей способности, сказал он.