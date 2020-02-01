https://static.news.ru/photo/5dac79b8-4533-11ea-a3d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Газета The New York Times уличила руководство американской компании L Brands, которая владеет брендом женского белья Victoria’s Secret, в жестоком обращении с моделями и покрывательстве экс-президента и главного маркетолога Эда Райзека, который якобы домогался моделей.

Журналисты опросили 30 бывших и действующих сотрудников L Brands, которые заявили, что Райзек, используя своё положение, домогался манекенщиц, делал непристойные предложения и унижал девушек. Некоторые из тех, кто жаловался на директора, теряли контракты.

NYT утверждает, что основатель и гендиректор компании Лесли Векснер знал о жалобах на Райзека и прикрывал его. L Brands в ответ назвала материал издания неправдивым.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Victoria’s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ мод на фоне критики за сексизм и нежелание сотрудничать с полными моделями.