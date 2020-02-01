Газета The New York Times уличила руководство американской компании L Brands, которая владеет брендом женского белья Victoria’s Secret, в жестоком обращении с моделями и покрывательстве экс-президента и главного маркетолога Эда Райзека, который якобы домогался моделей.
Журналисты
NYT утверждает, что основатель и гендиректор компании Лесли Векснер знал о жалобах на Райзека и прикрывал его. L Brands в ответ назвала материал издания неправдивым.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Victoria’s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ мод на фоне критики за сексизм и нежелание сотрудничать с полными моделями.
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