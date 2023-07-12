Экс-посол России в Бангладеш умер в результате инцидента Экс-посол России в Бангладеш Николаев умер после избиения в Тверской области

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

В Тверской области после избиения скончался бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бангладеш Александр Николаев. Он находился в больнице с конца июня. Возбужденное уголовное дело передано в следственные органы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

В связи со смертью потерпевшего <...> уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области, — рассказал собеседник агентства.

В прокуратуре уточнили, что избиение дипломата произошло в июне в Конаковском районе. После этого он был госпитализирован и находился в коме. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По имеющимся данным, 17 июня около 19:40 мск Николаева, лежащего в крови без сознания, нашли прохожие. Очевидцы вызвали скорую помощь. Дочь пострадавшего рассказала, что в этом районе у Николаева находится дача. В тот день он проводил жену до электрички на Москву и возвращался домой, попутно заглянув в магазин. Около магазина к нему подошел мужчина, который нанес несколько ударов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший мэр Нижнего Новгорода Булавинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бывшую жену Надежду Теплюк. Парламентарий нанес женщине несколько ударов по лицу.

Булавинов позднее опроверг данную информацию. Он заявил, что от всего прочитанного на эту тему в СМИ пребывает в шоке.