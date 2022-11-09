Экс-посланник назвал наглостью запрет на выезд из США российским дипломатам Экс-посланник Корчмарь: запрет на выезд российских дипломатов из Вашингтона - это наглость

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Решение Госдепа США по своему усмотрению запрещать выезд российских дипломатов из Вашингтона — это пример наглости и своеволия американских политиков, рассказал «360» экс-посланник МИД России Василий Корчмарь. По его словам, такой случай является первым в дипломатической практике. Эксперт уточнил, что согласно международным законам ограничивать свободу перемещения дипломатов нельзя.

Это первый подобный случай в дипломатической практике. Это своеволие, наглость и несоблюдение дипломатической этики <...> Нельзя запрещать дипломату запрещать выезжать куда-то. Тем более запрещать страну покидать, это вообще нонсенс! — заявил Корчмарь.

Дипломат напомнил, что по Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года дипломатам разрешается беспрепятственно перемещаться по стране пребывания, кроме закрытых районов. По его мнению, действия США следует расценивать как провокацию. Таким образом американские власти демонстрируют безнаказанность и вседозволенность, считает Корчмарь.

Посол Анатолий Антонов ранее рассказал, что российским дипломатам приходится работать в США в условиях многочисленных ограничений, которые постоянно придумывают американские власти. В качестве примера он привел запрет выезда дипломатам за пределы Вашингтона без объяснения причин. Он добавил, что смысла подобных ограничений не понимает. Антонов также сравнил посольство с передовой и подчеркнул, что дипломаты относятся к своим обязанностям с высокой долей ответственности.