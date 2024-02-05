Экс-посла Украины в Казахстане включили в список экстремистов в России Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского внесли в перечень экстремистов в РФ

Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua

Петр Врублевский

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включен в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. Украинский дипломат ранее призывал убивать русских.

Врублевский Петр Юрьевич, 15.07.1970 г.р., г. Киев, — отмечается на сайте ведомства.

Глава украинской дипмиссии лишился поста в октябре 2022 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Владимира Зеленского. Он высказался о россиянах в беседе с организатором языковых рейдов в Казахстане Диасом Кузаировым. Запись затем попала в Сеть.

5 февраля Росфинмониторинг включил бывшего представителя территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов. Кроме того, в списке оказался журналист Washington Examiner Том Роган, который призывал в 2018 году уничтожить Крымский мост.

В список террористов и экстремистов был также включен мэр Днепропетровска Борис Филатов. В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал градоначальника. СК возбудил против него уголовное дело о подстрекательстве к геноциду после того, как он опубликовал в соцсети «пост с призывами убивать россиян по всему миру».