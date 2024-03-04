Стало известно, чем обернулся для украинского посла призыв убивать русских Украинского дипломата Врублевского заочно арестовали за призывы убивать русских

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Петр Врублевский

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в рамках уголовного дела за призывы убивать русских, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Украинского дипломата также объявили в федеральный и международный розыск по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства.

Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Врублевский попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга после интервью казахскому блогеру, в котором украинский дипломат заявил о намерении киевских властей убить как можно больше русских. В МИД Казахстана по этому поводу выразили протест, после чего послу Украины пришлось принести извинения. Затем Врублевский, не дожидаясь выдворения, уехал на родину в отпуск, где позднее был снят с должности.