Экс-подполковник ФСБ призвал усилить контроль над иностранными судами Экс-подполковник ФСБ Филатов призвал усилить контроль над иностранными судами

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процесс отслеживания перевозимых иностранными судами грузов достаточно сложен, необходим полный досмотр или глубокая агентурная работа в портах, заявил NEWS.ru экс-подполковник ФСБ, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов, комментируя сообщение ФСБ об обнаружении следов взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону из Турции. По его словам, такие судна сегодня могут перевозить зерно, а завтра — артиллерийские снаряды и взрывчатку.

Достаточно сложно отслеживать это дело, но с выходом из зерновой сделки нужно внимательно следить за поставляемым товаром. Оружие можно маскировать. Здесь возможен только полный досмотр или глубокая агентурная работа в портах поможет понять, что загружают на судно, — сказал собеседник.

По словам Филатова, в случае сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону, не обошлось без агентурного сигнала, если «была проведена экспертиза судна, но за руку не поймали».

Представители ФСБ сообщили об обнаружении следов взрывчатых веществ в трюме следовавшего в Ростов-на-Дону из Турции иностранного сухогруза 24 июля. По их данным, в мае 2023 года этот корабль находился в украинском порту Килия, а в июле — в турецком порту Тузла. В Турции полностью сменилась команда судна, состоявшая из 12 граждан Украины. Предполагается, что корабль мог использоваться для перевозки взрывчатки.