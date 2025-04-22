Экс-нардеп предсказал, что произойдет с Украиной в нейтральном статусе Царев считает, что Украина в нейтральном статусе втянется в орбиту России

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в нейтральном статусе не нужна западным государствам, так что она неизбежно попадет в зону влияния России, поскольку очень многое связывает эти страны, рассказал в интервью NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев. По его словам, Москва и Киев могут в итоге сформировать союзное государство.

Такая Украина ни Великобритании, ни Франции, ни другим западным странам не нужна. Как только Украина становится нейтральной по отношению к России, на нее просто не будет никто обращать внимания. А если так, то она автоматически втянется в зону орбиты России. Слишком многое связывает эти страны. Она станет сателлитом России, превратившись в союзное государство или просто дружественную страну, — заявил Царев.

По мнению бывшего депутата, чтобы Украина существовала как нормальное государство, она должна получить гарантии безопасности.

Но если вдуматься, то гарантии безопасности — это выполнение условий [президента РФ] Владимира Путина. А не накачанная оружием страна, у которой во власти находятся нацисты, где притесняют русский язык, Русскую православную церковь, русскую культуру, — пояснил Царев.

Ранее Царев заявил, что предложенное президентом США Дональдом Трампом Украине соглашение по редкоземельным металлам выглядит так, будто Киев проиграл войну Вашингтону и вынужден платить репарации. По его словам, репарации будут выплачивать и нынешнее поколение украинцев, и их дети, и дети их детей.