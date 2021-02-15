Экс-министр экономики РФ рассказал, ждёт ли россиян пенсионная реформа

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в ближайшее время россиянам не стоит ждать ещё одну пенсионную реформу, так как это слишком рискованный эксперимент для властей.
Прошлая реформа вызвала сильное недовольство и падение рейтингов. Сейчас, когда и так в стране накапливается раздражение, такой вот сильный «дополнительный удар» может вывести людей на улицы. Отмену существующей реформы я бы тоже исключил, потому что бюджетное положение сложное, а это потребует дополнительных затрат из бюджета, на что сейчас власти точно не пойдут. Все останется как есть, — заключил Нечаев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что реформа Пенсионного фонда, связанная с объединением с другими госфондами, не сулит положительных изменений для пенсионеров.