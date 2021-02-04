Экс-министр экономики РФ рассказал, почему в России продолжают расти цены

Административно пытаться влиять на цены в рыночной экономике абсолютно бессмысленно, об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Дело в том, что бессмысленно пытаться влиять на цены товаров в рыночной экономике. Если их себестоимость растёт от того, что они импортные или в них есть импортное сырьё, то никто не будет продавать их себе в убыток. И кончается это в крайнем случае тем, что мы наблюдали в финале СССР — товарным дефицитом. Поэтому возможны косвенные способы регулирования снижения налогов и так далее, а пытаться административно регулировать цены рыночной экономики бесперспективно, — заявил экс-министр.
Ранее, как сообщили ряд СМИ, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников признал, что план по заморозке цен на продукты не сработал.
В свою очередь в департаменте аудита экономической эффективности Счётной палаты РФ предупредили россиян о возможных рисках дефицита продуктов, сообщал NEWS.ru.