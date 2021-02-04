Экс-министр экономики РФ рассказал, почему в России продолжают расти цены

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Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников спрогнозировал наступление новой волны коронавируса. По его мнению, после естественного спада заболеваемости, который наблюдается сейчас, через три месяца рост заражённых возобновится.

Коронавирус идёт волнами. Это нормальный инфекционный процесс. Как правило, три месяца на подъём и спад, следующие три — относительное благополучие, — рассказал «Вечерней Москве» Мясников. Согласно его прогнозу, рост заболеваемости...