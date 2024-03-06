Экс-курсанта командного военного училища осудили за госизмену Бывшего курсанта военного училища осудили на 12 лет за шпионаж

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта одного из военных командных училищ, сообщил ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что обвиняемый признал свою вину в сборе информации и разведданных, которые могли быть использованы против безопасности России.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающего обстоятельства полное признание своей вины и деятельное раскаяние, проявленное фигурантом дела.

Дело в отношении Владислава Бояршинова рассматривали в закрытом режиме, сообщила ТАСС пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова. По ее данным, пока приговор в законную силу не вступил.

Еще один источник агентства утверждает, что на момент оглашения приговора Бояршинов был отчислен из военного училища по нереабилитирующим основаниям.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил расширить понятие «госизмена» и приравнять к ней продажу военных билетов. По мнению парламентария, в обществе и на государственном уровне должна быть к таким дельцам нулевая терпимость.