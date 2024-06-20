Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ объявлен в розыск МВД РФ объявило в розыск экс-командующего десантными войсками ВСУ Забродского

Фото: Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Михаил Забродский

МВД России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украны Михаила Забродского, следует из данных, размещенных на сайте ведомства. Отмечается, что он разыскивается по уголовному делу. Статья не указана.

Михаил Витальевич Забродский, 24.01.1973. Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке из базы.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что двум украинским генералам заочно предъявлены обвинения в преступлениях в Донбассе. Речь идет об экс-командующем силами «антитеррористической операции» Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» Сергее Наеве.

Глава ведомства также сообщил, что всего с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских силовиков и членов радикальных националистических объединений в Донбассе. Свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами этих дел.

Всего с 2014 года СК возбудил более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских силовиков и членов радикальных националистических объединений в Донбассе. Свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами этих дел, отметил Бастрыкин.