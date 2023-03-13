Экс-главу «Воентелекома» Давыдова решили досрочно выпустить из колонии Суд досрочно освободил экс-главу «Воентелекома» Давыдова

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Бабушкинский суд Москвы принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова. Мужчины были осуждены за хищение порядка 1,4 млрд рублей при реализации программы цифровизации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда.

Суд удовлетворил ходатайства Семилетова Д. А. и Давыдова А. Е. об условно-досрочном освобождении, — сообщили в суде.

Там также отметили, что прокуратура выступила против такого решения и обжаловала освобождение Давыдова. Решение об освобождении Семилетова уже вступило в силу.

Мещанский районный суд Москвы в октябре 2022 года приговорил экс-руководителя «Воентелекома» Александра Давыдова к четырем годам и двум месяцам колонии. Советника главы компании Дмитрия Семилетова приговорили к четырем годам заключения. Также обоих обязали выплатить штрафы по 800 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении руководства АО «Воентелеком» было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных от Главной военной прокуратуры. По данным следствия, Давыдов, Семилетов и еще ряд лиц при заключении контракта с Минобороны использовали ряд схем для значительного увеличения стоимости продукции и для получения двойной платы за оказание услуг.

Все фигуранты дела были признаны виновными. При этом Семилетов свою вину полностью признал и заключил сделку со следствием, в результате которой правоохранители вышли на других лиц, связанных с компанией.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александра Оглоблин признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. По данным следствия, с декабря 2013 года по март 2018 года генерал участвовал в систематических хищениях на общую сумму 1 млрд 618 млн рублей. Махинации производились через завышения расходов при выполнении АО «Воентелеком» госконтрактов с Минобороны по поставкам спецтехники.