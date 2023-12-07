Экс-глава МИД Австрии сравнила Путина с героем романа Джейн Остин Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина самым умным джентльменом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карин Кнайсль

Президент России Владимир Путин является самым умным джентльменом, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью BBC. Она привела в пример образ мужчины, описанный в произведении британской классической литературы еще в начале XIX века. Кроме того, экс-дипломат рассказала, что ее нынешняя жизнь в России вызвала шквал критики в европейских странах, а к себе на родину она возвращаться не планирует.

Он самый умный джентльмен, с акцентом на джентльменство, я встречала некоторых. В том смысле, что Джейн Остин написала в «Гордости и предубеждении» о состоявшемся джентльмене, он соответствует этому стандарту, — сказала она.

Журналист попытался спровоцировать Кнайсль вопросом о связи джентльменства и военной спецоперации России на Украине. Однако бывшая глава австрийского МИД парировала, приведя в пример некоторых британских экс-премьеров.

Ну, Тони Блэр, Дэвид Кэмерон — они все вместе со своими правительствами участвовали в военных действиях, — ответила она.

Кнайсль, которая живет теперь в Санкт-Петербурге, рассказала, что в Австрии слышны призывы лишить ее гражданства. Некоторым из ее соотечественников не нравится ее политическая позиция.

В Австрии есть несколько голосов, призывающих лишить меня гражданства, поскольку сейчас я работаю в университете в России. Меня обвиняют в коррупции, государственной измене, 30-летней службе в КГБ, согласно «Википедии». Вся эта грязь и клевета разрушают жизнь. И я не хочу возвращаться в Австрию, — подчеркнула она.

Экс-дипломат добавила, что домыслы о том, что она «русский шпион», являются «просто грязной фантазией». Она готова посетить родную страну только после того, как там восстановят ее репутацию.

Ранее Кнайсль отмечала, что россияне гораздо более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии. Она поясняла, что граждане РФ готовы прийти на помощь на улице не знающему язык иностранцу.