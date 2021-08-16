Экс-глава генштаба рассказал о возможном ответе РФ на агрессию талибов

Ответом России на возможную агрессию талибов против стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет использование дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в качестве «длинной руки». Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

По словам Балуевского, в рамках ОДКБ Россия обязана оказывать помощь другим странам-участницам в случае угрозы агрессии или реальной угрозы. При этом существуют возможные варианты ответа.

Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолёты — предупреждение талибам не приближаться к границам, — рассказал Балуевский.

Он также отметил, что в настоящее время вооружённые силы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии достаточно боеспособны и при хорошей координации действий и применении «длинной руки» — авиации Ту22М3, а также разведки — будет эффективное воздействие на противника.

В последние недели движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России) произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.

Договор о коллективной безопасности был подписан рядом стран в Ташкенте 15 мая 1992 года. Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран — участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. ОДКБ как единый военно-политический союз ни разу не участвовал в боевых операциях.

В настоящее время в состав Организации входят 6 стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.