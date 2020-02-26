Бывший руководитель службы экономической разведки Франции Ален Жюйе получил авторскую передачу на одном из российских каналов, которые вещают за рубежом.
Шоу экс-разведчика La Source («Источник») начнёт выходить дважды в месяц. Его темами станут дипломатия, международные конфликты, терроризм, безопасность и вопросы экономической разведки.
Вне всяких идеологических соображений практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность, — цитирует Жюйе радио Sputnik.
Первый эпизод La Source выйдет в марте.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году во Франции приняли закон о фейковых новостях, направленный против «попыток влиять на политические процессы извне». В России его посчитали ответом на работу RT France по освещению протестов «жёлтых жилетов».