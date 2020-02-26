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Представители ВЦИОМа обнародовали данные опроса россиян относительно глобального потепления. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 80 регионов России. Оказалось, что 40% россиян не верят в серьёзность проблемы глобального потепления, а 52% признают: глобальное потепление — серьёзная проблема.

Дальнейшие исследования показали, что большинство россиян далеки от экологических проблем. Так, 76% опрошенных заявили, что не готовы переплачивать за топливо, если средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии. Как ранее...