Экс-генерал МВД Денис Сугробов вышел из колонии по УДО

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов досрочно освободился из исправительной колонии №3 в городе Скопин Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. Позднее суд смягчил наказание до 12 лет.

Сугробов вышел из колонии. Прокуратура не обжаловала постановление суда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, — говорится в сообщении.

По информации «Известий», вышедшего на свободу экс-генерала МВД вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности — на автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. По словам источника издания, это было сделано для того, чтобы Сугробов не пересекался с журналистами.

Сугробов был арестован в 2014 году. По версии прокуратуры, Сугробов и ряд его подчиненных создали преступную группу, чтобы повысить раскрываемость дел в своем подразделении. Оперативники фальсифицировали дела на протяжении нескольких лет. В отношении сотрудников ГУЭБиПК и их сообщников были возбуждены уголовные дела.