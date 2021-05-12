Экс-генерал ФСБ заявил, что охрана Росгвардии не повысит безопасность школ

https://static.news.ru/photo/60e375c2-b38d-11eb-bd1c-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: oblgazeta.ru

Безопасность школ и детских садов не повысится с привлечением к их охране бойцов Росгвардии. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью РИА Новости.

По мнению генерала, Росгвардия отправит для охраны учебных заведений тех специалистов, кто не слишком полезен в военной службе.

Кого посадит та же самая Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен, — заявил Михайлов, добавив, что такого количества сотрудников для охраны учебных заведений у ведомства нет.

При этом сотрудники Росгвардии не смогут выходить на службу с оружием, поэтому ничем не будут отличаться от охранников частных предприятий (ЧОП).

При этом ГОСТ не запрещает использование оружия на постах охраны в школах и детсадах.

Говоря об обороте оружия в России, генерал Михайлов отметил, что «чёрный рынок» традиционно несёт больше проблем, нежели легальный оборот. Все данные о легальном оружии занесены в картотеку МВД и каждый человек понимает степень ответственности при его использовании. Не так с нелегальным вооружением.

Проблема в нелегальном оружии, которое в свободном обороте находится, только оно нигде не зарегистрировано, не имеет номеров и его невозможно идентифицировать, если его нет в картотеке, — сказал эксперт.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам Рустама Минниханова, среди жертв три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.