Экс-журналиста RT Красовского могли отравить по заданию ГУР Украины Kyiv Post: ГУР Украины могло отравить экс-журналиста RT Красовского

Фото: roscongress.org

Антон Красовский

Бывший журналист RT Антон Красовский 24 декабря в Telegram-канале сообщил, что попал в больницу из-за болей в животе. Издание Kyiv Post со ссылкой на Главное управление разведки Украины пишет, что причиной госпитализации стало отравление.

В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику, — написал Красовский.

Украинское издание утверждает, что последние сообщения в канале Красовского, вероятно, оставлял уже не он. По данным СМИ, состояние журналиста постоянно ухудшается.

Осенью прошлого года Красовского отстранили от работы в RT из-за его высказываний про украинских детей. Так, журналист призывал «топить и сжигать» их. Позднее он извинился за сказанное. После этого Служба безопасности Украины возбудила против журналиста второе уголовное дело. Первое было открыто из-за поддержки Красовским СВО.

Также украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам тюрьмы. Журналист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации) и ч. 2 ст. 442 УК Украины (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).