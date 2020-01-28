https://static.news.ru/photo/335151fc-41c3-11ea-a515-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Роман Худяков, бывший депутатом Госдумы в 2011-2016 годах, призвал распустить «не оправдавший надежд» парламент вслед за отставкой правительства России. Это первое политическое требование новой партии «Достойная жизнь», которую возглавил Худяков.

Действующие политические партии не оправдали за столько лет надежд избирателей, не смогли навести порядок в стране и не имеют никакого права идти дальше. <…> Депутаты должны поступить честно, как поступило ушедшее в отставку правительство России, и сделать то же самое! – цитирует Худякова НСН.

Приднестровский политик, которого ЛДПР отказалась повторно выдвинуть в Госдуму и в 2016 году лишила членства за участие в праймериз «Единой России», пообещал вернуться в парламент. Он считает, что России «новые, свежие политические партии», которые будут сражаться за каждого избирателя, а «не просто заседать».

По информации «Ведомостей», администрация президента планирует упростить регистрацию малых партий на парламентские выборы 2021 года. Как считают источники издания, такие объединения не смогут преодолеть 5-процентный барьер, а их голоса распределятся между победителями. Так, по версии издания, «Единая Россия» сможет удержать конституционное большинство.

Как писал NEWS.ru, Худяков участвовал в выборах президента России в 2018 году. Он сдал необходимые для регистрации 100 тысяч подписей избирателей, но снял кандидатуру и призвал поддержать Владимира Путина.