https://static.news.ru/photo/c734da68-cb14-11e9-add1-fa163e074e61_660.jpg Олег Михеев Фото: Андреев Георгий/ТАСС

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Государственной Думы Олега Михеева, возглавляющего волгоградское отделение партии «Справедливая Россия». Политику инкриминируют хищение 172 млн рублей, которые, по версии следствия, он взял в кредит и не вернул.

С ходатайством об аресте выступал Следственный комитет. По данным ведомства, подозреваемый скрылся от следствия за пределами страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его местонахождение не установлено, передаёт ТАСС .

Позиция следствия была поддержана и стороной обвинения.

Мера пресечения начнёт исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого или его задержания на территории России.

Между тем, адвокат экс-депутата Александр Чекунов утверждает, что его подзащитный никуда не сбегал и находится в Волгограде. Защитник также заявил о наличии доказательств, опровергающих виновность Михеева.

Ранее, как писал News.ru, политику было заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. В отношении другого фигуранта Виталия Попова избрана мера пресечения подписка о невыезде.