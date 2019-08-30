Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Государственной Думы Олега Михеева, возглавляющего волгоградское отделение партии «Справедливая Россия». Политику инкриминируют хищение 172 млн рублей, которые, по версии следствия, он взял в кредит и не вернул.
С ходатайством об аресте выступал Следственный комитет. По данным ведомства, подозреваемый скрылся от следствия за пределами страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его местонахождение не установлено, передаёт
Позиция следствия была поддержана и стороной обвинения.
Мера пресечения начнёт исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого или его задержания на территории России.
Между тем, адвокат экс-депутата Александр Чекунов утверждает, что его подзащитный никуда не сбегал и находится в Волгограде. Защитник также заявил о наличии доказательств, опровергающих виновность Михеева.
Ранее, как писал News.ru, политику было заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. В отношении другого фигуранта Виталия Попова избрана мера пресечения подписка о невыезде.