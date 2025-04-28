Экс-боец ВСУ раскрыл подробности перехода на сторону России Экс-боец ВСУ Румын заявил, что продолжит воевать на стороне России

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Военнослужащий ВСУ

Военнослужащий сформированного из бывших бойцов ВСУ добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Румын рассказал РИА Новости, как перешел на сторону России, попав в плен. Военный заявил, что решил продолжить биться за освобождение Украины на стороне России.

Военный рассказал, что 2,5 года служил оператором противотанкового ракетного комплекса в Вооруженных силах Украины. Он в 2022 году пришел в военкомат за справкой для загранпаспорта, но получил повестку. Из военкомата его уже не выпустили.

В апреле 2024 года возле поселка Водяной командир дал приказ зайти на точку и закрепиться. Я забежал на точку, а на меня наставили стволы ребята. Я говорю: «Что вы целитесь? Я из 71-й бригады». А они говорят: «Здрасте, мы из ДНР». Я с ними провел сутки, нормальные ребята, — сказал Румын.

Командование ВСУ пыталось устранить сдавшегося бойца, но безуспешно. Позже Румыну рассказали о батальоне Максима Кривоноса, и он попросился в отряд. В составе подразделения мужчина служит около полугода.

Ранее военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер сообщил, что ВСУ на Покровском направлении убили сдавшегося в российский плен 20-летнего бойца «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). По его словам, украинская армия атаковала группу эвакуации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.