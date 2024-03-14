«Коммерсант»: экс-боец ЧВК «Вагнер» задержан по делу о терроризме «Коммерсант»: экс-бойца ЧВК «Вагнер» заподозрили в поджоге объекта РЖД

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

«Коммерсант» пишет, что в Саратове по подозрению в совершении теракта задержали бывшего участника СВО в составе ЧВК «Вагнер» 24-летнего Алексея Яковлева. По информации издания, следователи допускают, что он за обещанное вознаграждение в 15 тысяч рублей вместе с подельником совершил поджог. Газета утверждает, что ранее боец уже был неоднократно судим за кражи и угоны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Коммерсанту» стало известно, что Следственное управление Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту поджога объекта РЖД, расположенного на севере Саратова, между станциями «Трофимовский-2» и «Зоринский». Издание ознакомилось с материалами дела, в которых сказано, что вечером 11 марта двое молодых людей купили на АЗС в Ленинском районе 1,5 литра солярки и зажигалку.

Газета утверждает: камеры наблюдения ГСК «Железнодорожник» и ТЦ «Happy Молл» зафиксировали, что затем они пошли вдоль железной дороги. «Коммерсанту» стало известно, что на автозаправке молодые люди расплатились банковской картой, привязанной к номеру телефона, чьим владельцем оказался бывший участник СВО в составе ЧВК «Вагнер» Алексей Яковлев. Издание проинформировало, что вторым фигурантом дела о терроризме оказался ранее несудимый безработный Сергей Бутузов.

Газета пишет, что силовики при обыске у молодых людей изъяли попавшие на камеру одежду, обувь и топор, которым они орудовали на месте преступления. «Коммерсанту» удалось выяснить, что в памяти одного из изъятых телефона были найдены фото и видео, подтверждающие происшедшее. По информации издания, Алексей Яковлев и Сергей Бутузов признались, что за содеянное им пообещали 15 тысяч рублей, а переписка велась в Telegram.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Олега Гарина, которым предлагается привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет. В текущей редакции такая ответственность предусмотрена только для лиц, достигших 16-летнего возраста.