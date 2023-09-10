Экономным москвичам подсказали бюджетный вариант путешествия осенью «Туту»: дешевле всего осенью поехать на поезде из Москвы в Переславль-Залесский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самым бюджетным железнодорожным направлением для путешественников из Москвы в сентябре станет Переславль-Залесский, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис поездок «Туту». По имеющимся данным, стоимость билета в один конец составит 452 рубля.

Также совершить поездку и не потратить больше одной тысячи рублей можно, если отправиться из столицы в города Александров или Петушки Владимирской области, Обнинск, Калугу или Малоярославец в Калужской области, в Тулу, в город Рыбное Рязанской области или в Гагарин и Вязьму на Смоленщине.

Если немного добавить, можно отправиться, например, в такие популярные у путешественников города, как Ярославль, Ростов Великий, Рязань. Средний чек за билет в Рязань на сентябрь пока находится на уровне 1052 рублей в одну сторону, в Ярославль — на уровне 1225 рублей, в Ростов Великий — 1113 рублей, Брянск — 1277 рублей, Владимир — 1297 рублей, — отметили представители сервиса.

При этом из Санкт-Петербурга дешевле всего на поезде доехать до Выборга (553 рубля) и Луги (546 рублей).

Для тех, кто готов потратить за билет в один конец больше тысячи рублей, специалисты называют поездки в Сортавалу (средняя стоимость билета 1101 рубль), Бологое (1510 рублей), Петрозаводск (1766 рублей) или Ржев (1803 рубля).

Ранее стало известно, что самым популярным городом, в который россияне собираются отправиться осенью на самолете или поезде, стала Москва. Также в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Сочи.