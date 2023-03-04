Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты Экономист Белхароев спрогнозировал снижение цен на овощи и фрукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство ПРАЙМ опубликовало прогноз снижения цен на некоторые продукты, сделанный доцентом программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурадом Белхароевым. Он отметил, что цены на ряд овощей и фруктов, которые обычно растут весной, могут снизиться в связи с необходимостью продажи прошлогоднего урожая.

Также цены на зерновые могут быть снижены из-за насыщенности отечественного рынка. Однако эксперт предупредил, что цены на мясомолочную продукцию не будут снижаться, так как Россия по-прежнему зависит от импорта. Исключением является мясо свинины, которое производят в достаточном объеме внутри страны.

Ранее председатель АКОРТ Игорь Караваев ранее назвал рост цен на овощи и фрукты в России сезонным фактором. По его словам, эти продукты дорожают ежегодно в период с февраля по март.

Диетолог Татьяна Мещерякова ранее рассказала, что снижение общего самочувствия, перепады настроения и плохое состояние кожи, волос, ногтей могут указывать на недостаток витаминов в организме. Эксперт отметила, что одним из способов избежать гиповитаминоза является сбалансированное питание. Она предупредила, что нельзя ежедневно самостоятельно принимать витаминные добавки, поскольку это может вызвать нарушение минерального обмена.