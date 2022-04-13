Экономист: спасти мир от голода может только Россия

Санкции Евросоюза приведут к мировому голоду, спасти от которого сможет только Россия, заявил «360» экономист и политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, проблемы с поставкой продовольствия в Европе начнутся уже к лету. Рост цен на продукты приведёт к тому, что простым людям перестанет хватать на них денег.

Как отметил Корнеев, на будущем урожае скажутся снижение поставок удобрений.

Сократились поставки калийных удобрений из Белоруссии. Мы могли их заместить, но в условиях санкций грузовые компании отказываются их перевозить, — сказал эксперт.

Корнеев пояснил, что поскольку на Россию и Белоруссию приходится около 40% мирового рынка удобрений, то снижение их поставок будет весьма ощутимым.

Также, по его словам, ожидаются проблемы с поставками пшеницы из-за сорванной посевной на Украине. При этом почти треть мирового рынка пшеницы приходится на Россию и Украину. Эксперт считает, что в таких условиях голод неминуемо настанет в самых бедных странах мира — Северной Африке, на Ближнем Востоке и Азии.

Экономист заметил, что сама Европа сможет избежать голода, поскольку в состоянии заплатить за необходимые товары более высокую цену. Однако пока поведение политиков ЕС уже привело к тому, что с полок магазинов исчезли мука и подсолнечное масло, а те товары, что остались выросли в несколько раз. По его мнению, проблемы с поставкой продовольствия в Европе начнутся уже к лету. Рост цены на продукты приведёт к тому, что простым людям перестанет хватать не них денег.

По словам Корнеева, шанс изменить ситуацию пока есть.

Европе нужно прекратить валять дурака и самоубиваться об Россию. Нужно снять все санкции, в том числе технологические, чтобы мы могли возобновить поставки удобрений и продовольствия, — добавил он.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули предположил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Итогом санкционной войны также станет глобальная рецессия, рост цен и стагнация производства.