Экономист рассказал, во сколько ЕС обойдется полное восстановление Украины Финансовый аналитик Беляев: восстановление экономики Украины обойдется ЕС в €500 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полное восстановление Украины обойдется Евросоюзу в €500 млрд, заявил NEWS.ru кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, украинцы остались без металлургической базы и в значительной степени без энергетической, кроме того, нужно будет отстраивать транспортную сеть.

Если говорить о полном восстановлении, то 500 млрд евро — ориентировочная осторожная цифра. Европа будет вкладывать свои деньги в страну с очень сильной оглядкой на свою собственную выгоду. Прежде всего, они будут давать деньги через займы, думаю, достаточно льготные по процентной ставке, но их придется в итоге возвращать. Бесплатно никто давать ничего не собирается, — заявил Беляев.

По его словам, в ход пойдут гранты, субсидии, кредиты с требованием купить определённые инвестиции или производство. Экономист считает, что таким образом Запад на самом деле финансирует и создает рынок для своих собственных предприятий и отраслей.

Причина заключается в том, что Европа уже достигла насыщения, ей некуда дальше развиваться, а зона Украины — прекрасное решение этой проблемы, — резюмировал Беляев.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что несмотря на то, что западные страны активно предоставляют финансовую помощь Украине, конечный счет за восстановление государства будет предъявлен России. Он также добавил, что США в скором времени предоставят Киеву новый пакет помощи.