Экономист рассказал, как россиянам повысить свой доход

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Самый эффективный способ повысить свой доход — выбрать профессию, которая наиболее востребована на данный момент на рынке труда. Об этом NEWS.ru сообщил экономист Владимир Колмаков. По его словам, нужно быть готовым переучиваться и повышать квалификацию. Информацию о том, какие специалисты пользуются спросом, всегда можно найти в открытом доступе, отмечает экономист.

Можно повышать свою квалификацию или переучиваться. К сожалению, это новая реальность XXI века, с ней сталкиваются все жители Земли. Концепция о том, что «всё образование на одну жизнь», вымерла, и возраст 35–40 лет, это то время, когда человеку очевидно придётся менять свой профессиональный карьерный путь, — заключил эксперт



При этом эксперт отмечает, что общих и универсальных способов повысить свой доход нет. Советы, которые имели силу ещё10 лет назад, сейчас больше не действуют.

Ещё 10 лет назад можно было бы сказать, что надо больше работать, когда такие возможности ещё были. Но сегодня мы понимаем, что труд во многих отраслях реально недооценён. Таким образом, очевидно, что все варианты лежат в изменении сферы деятельности или в переезде в другие регионы, где та же самая профессия либо более востребована, либо лучше оплачивается, — рассказывает Колмаков.



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